Quantum Break 05.04.2016
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
Remedy и Шон Эшмор поздравили фанатов Quantum Break с 10-летним юбилеем игры

AceTheKing

10 лет назад состоялся релиз экшена Quantum Break от студии Remedy Entertainment для PC и Xbox One: в честь юбилея Remedy опубликовала обращение к фанатам от исполнителя главной роли Шона Эшмора.

Актер поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что до сих пор получает от них творческие подарки, посвященные игре. Эшмор назвал роль Джека Джойса одной из своих любимых, а сотрудников Remedy - главными мастерами повествования во всей индустрии развлечений.

Сюжет Quantum Break завязан на путешествиях во времени, а последствия принятых решений показывали не только в игре, но и в сериале, став довольно уникальным проектом в этом плане. Помимо Эшмора, в проекте приняли участие Эйдан Гиллен, Доминик Монахэн и Лэнс Реддик). Remedy не владеет правами на вселенную Quantum Break, поэтому планов на развитие франшизы у студии нет.

Индустрия
Tiger Goose

Отличная игра.

Константин335

Вот бы еще в честь юбилея аносировали вторую часть, эх, мечты

Retro_Gamer

Microsoft должны передать Remedy права или запустить в производство сиквел, франшиза обязана жить.

Аристов--Черный

"Квантовый Разлом" и "Контроль" - любимейшие игры этой компании, минимум мистики и претенциозности, максимум научной(наукообразной)-фантастики и экшена.

А приколы со временем, вообще моя любимая тема в книгах/фильмах/играх/сериалах.

Barred

Прошел. Отличная игра, только не понравилось мессиво из эффектов и частиц во время остановки времени - глаза уставали. А так поиграл бы в продолжение.

