Remedy и Шон Эшмор поздравили фанатов Quantum Break с 10-летним юбилеем игры

10 лет назад состоялся релиз экшена Quantum Break от студии Remedy Entertainment для PC и Xbox One: в честь юбилея Remedy опубликовала обращение к фанатам от исполнителя главной роли Шона Эшмора.

Актер поблагодарил поклонников за поддержку и отметил, что до сих пор получает от них творческие подарки, посвященные игре. Эшмор назвал роль Джека Джойса одной из своих любимых, а сотрудников Remedy - главными мастерами повествования во всей индустрии развлечений.

Сюжет Quantum Break завязан на путешествиях во времени, а последствия принятых решений показывали не только в игре, но и в сериале, став довольно уникальным проектом в этом плане. Помимо Эшмора, в проекте приняли участие Эйдан Гиллен, Доминик Монахэн и Лэнс Реддик). Remedy не владеет правами на вселенную Quantum Break, поэтому планов на развитие франшизы у студии нет.