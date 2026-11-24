Финская компания-разработчик Remedy Entertainment в очередной раз прояснила статус своей научно-фантастической игры Quantum Break, отметившей в этом году десятилетие с момента релиза.
Отвечая на вопрос фаната в сети X о возможном анонсе второй части, разработчики сообщили, что никакой работы над сиквелом, насколько им известно, не ведется. В студии напомнили, что интеллектуальная собственность принадлежит Microsoft, и только американская корпорация может дать зеленый свет продолжению или переизданию игры на других платформах. В то же время финская команда поблагодарила фанатов за преданность проекту, который продолжает собирать теплые отзывы спустя десять лет.
Quantum Break вышла в 2016 году на Xbox One и ПК. Игра была амбициозным экспериментом на стыке видеоигры и полноценного телесериала с участием голливудских актеров (Шона Эшмора, Эйдана Гиллена и Лэнса Реддика). Из-за высоких производственных затрат и сложной структуры проекта выпуск продолжения так и не состоялся.
В 2019 году Remedy смогла вернуть себе права на серию Alan Wake, что позволило студии создать успешный сиквел и объединить его со вселенной Control, однако Quantum Break официально остается частью IP-библиотеки Microsoft.
На ряду с Контролем, моя любимая игра от финнов.
Та сомнительно майкам деньги на неё тратить, разве что, не заниматься ерундой со съемками сериала. А ремеди сейчас и так за копейки работают.
Жаль права на игру финам не принадлежат. Майкам эта игра всё равно не нужна, уже отдали бы права да и всё. Договорились как ни будь, и запихнули бы квантум в общую вселенную Ремеди. А то эти полумеры в Алане мне не понравились. Тем более по лору Алана, ГГ квантума это по сути сильный параутилит. А события в Ривенпорте крупное АМС.
та самая игра, которую филя решил слить на пк и этого стало началом конца коробокса
Ремеди не люблю, но Квантум игра достойно интересная. Хоть и на пару раз всего. Не отказался бы поиграть в ремейк или продолжение.