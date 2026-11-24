Финская компания-разработчик Remedy Entertainment в очередной раз прояснила статус своей научно-фантастической игры Quantum Break, отметившей в этом году десятилетие с момента релиза.

Отвечая на вопрос фаната в сети X о возможном анонсе второй части, разработчики сообщили, что никакой работы над сиквелом, насколько им известно, не ведется. В студии напомнили, что интеллектуальная собственность принадлежит Microsoft, и только американская корпорация может дать зеленый свет продолжению или переизданию игры на других платформах. В то же время финская команда поблагодарила фанатов за преданность проекту, который продолжает собирать теплые отзывы спустя десять лет.

Quantum Break вышла в 2016 году на Xbox One и ПК. Игра была амбициозным экспериментом на стыке видеоигры и полноценного телесериала с участием голливудских актеров (Шона Эшмора, Эйдана Гиллена и Лэнса Реддика). Из-за высоких производственных затрат и сложной структуры проекта выпуск продолжения так и не состоялся.

В 2019 году Remedy смогла вернуть себе права на серию Alan Wake, что позволило студии создать успешный сиквел и объединить его со вселенной Control, однако Quantum Break официально остается частью IP-библиотеки Microsoft.