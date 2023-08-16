Атмосферный сюжетный трейлер хоррора Quantum Error раскрывает дату релиза на PS5 ©

Разработчики из Teamkill Media объявили дату выхода своего космического хоррора Quantum Error с помощью атмосферного сюжетного трейлера. Игра выйдет на PS5 уже 3 ноября 2023 года.

Версии для Xbox Series и PC находятся в стадии доработки и оптимизации, но TeamKill Media пока не может назвать официальную дату выхода. Благодаря ролику мы не только можем взглянуть на сюжетную затравку предстоящей инди-игры, но и можем увидеть несколько геймплейных кадров.

Организация Объединенных Наций Америки интегрировала ИИ в повседневную жизнь. Monad, самая мощная технологическая компания в мире, создала систему Advanced Retinal Global Unity System, ARGUS, для активации и управления этим ИИ, обязательным для всех людей на Земле. Люди делятся на нужных и ненужных и будут активированы или не активированы в соответствии с профессиями, в которых они работают, что приведет к противодействию и формированию воинствующих группировок.

Когда в 2109 году неизвестный объект квантовых исследований "Монада", расположенный в 30 милях от побережья Калифорнии, подвергается нападению неизвестной сущности, в результате чего комплекс оказывается охвачен пламенем и полностью изолирован, в пожарную службу Гарбоа в Сан-Франциско (Калифорния) посылается сигнал бедствия с просьбой о взаимопомощи.

То, что начинается как простая миссия по спасению людей из горящего комплекса, вскоре превращается в кошмарное космическое путешествие, которое перенесет вас из реальности в другие миры, где вам придется бороться не только за свою жизнь, но и за жизни других людей.

Также стали известны технические особенности, которые можно ожидать от игры.

Особенности Unreal Engine 5:

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Global Illumination обеспечивает поразительное визуальное восприятие реалистичных теней, отражений и впечатляющего освещения в очень темных условиях.

Nanite используется для увеличения геометрической детализации, где это применимо.

Soundscape используется для создания более захватывающей и реалистичной звуковой среды.

Особенности PS5-версии:

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