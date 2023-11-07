Авторы хоррор-шутера Quantum Error работают над патчами, которые устранят главные ошибки в игре

Не так давно на PlayStation 5 состоялся релиз амбициозного хоррор-шутера Quantum Error с видом от первого лица, за разработку которого отвечает независимая студия TeamKill Media. Проект был неоднозначно встречен игроками. Некоторые назвали его новым Dead Space, а другие остались крайне разочарованными качеством проекта. Разработчики не собираются отступать под гнетом критических отзывов и решительно настроены исправить многочисленные проблемы Quantum Error.
Уже сегодня для Quantum Error вышел первый срочный хотфикс с массой исправлений, и на этом разработчики не собираются останавливаться. Обновление для игры изменяет невидимых врагов, улучшает использование оружия и приносит другие полезные корректировки. В студии TeamKill сообщают, что работают над следующим патчем, который устранит другие приоритетные ошибки и улучшит геймплей в некоторых моментах.
Мы гордимся своей игрой и воспринимаем всю критику как комплимент за то, что нас сравнивают с бюджетными AAA-играми, в то время как мы являемся инди-компанией с небольшим бюджетом, что создает определенные ограничения.
Все, кто критикует нас в социальных сетях или радуется тому, что критикует нас, не остановит нас и не изменит того, что мы делаем.
— заявили в TeamKill Media.
Разработчики также отметили, что продолжают разработку Quantum Error для Xbox и ПК. Студия намерена включить все существующие исправления и улучшения в версию проекта для других платформ, однако когда игра доберется до них, пока не совсем понятно.
Звучит как угроза
интересно кто этот трышак сравнивает с ААА проектами