Хоррор Quantum Error будет работать на PS5 в 4К и 60 FPS

Интригующий космический хоррор с видом от первого лица Quantum Error от студии TeamKill Media отправился "на золото" еще в начале августа. Несмотря на то, что фактически разработка игры была завершена, авторы проекта продолжают работать над его улучшением. Команда TeamKill Media отчиталась о том, что ей удалось серьезно повысить производительность Quantum Error на PlayStation 5. Теперь играть на консоли можно будет в разрешении 4К и при этом получить стабильные 60 кадров в секунду.
Как отмечают в TeamKill Media, они пока не собираются уходить в отпуск. Разработчики занимаются активным тестированием Quantum Error для достижения идеальной производительности. Недавние тесты показали, что мощности PS5 хватит на 60 FPS при использовании разрешения 4K и активной поддержке Lumen из движка Unreal Engine 5.
Изначально хоррор работал в разрешении 2К, но авторам Quantum Error удалось оптимизировать игру и повысить разрешение картинки без ущерба для производительности. Вместе с этим команда продолжает работу над версиями игры для ПК и Xbox Series.
Выход Quantum Error на PlayStation 5 состоится 3 ноября.
Чет не верится.
А как же обещеный гейминг в 4К 120 FPS)
Не вижу в нем сверхтехнологичности.