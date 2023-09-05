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Quantum Error 03.11.2023
6.5 69 оценок

Хоррор Quantum Error будет работать на PS5 в 4К и 60 FPS

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Gutsz
Новости

Интригующий космический хоррор с видом от первого лица Quantum Error от студии TeamKill Media отправился "на золото" еще в начале августа. Несмотря на то, что фактически разработка игры была завершена, авторы проекта продолжают работать над его улучшением. Команда TeamKill Media отчиталась о том, что ей удалось серьезно повысить производительность Quantum Error на PlayStation 5. Теперь играть на консоли можно будет в разрешении 4К и при этом получить стабильные 60 кадров в секунду.

Как отмечают в TeamKill Media, они пока не собираются уходить в отпуск. Разработчики занимаются активным тестированием Quantum Error для достижения идеальной производительности. Недавние тесты показали, что мощности PS5 хватит на 60 FPS при использовании разрешения 4K и активной поддержке Lumen из движка Unreal Engine 5.

Изначально хоррор работал в разрешении 2К, но авторам Quantum Error удалось оптимизировать игру и повысить разрешение картинки без ущерба для производительности. Вместе с этим команда продолжает работу над версиями игры для ПК и Xbox Series.

Выход Quantum Error на PlayStation 5 состоится 3 ноября.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
Bullet_Magnit

Чет не верится.

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Omnia Smirnow

А как же обещеный гейминг в 4К 120 FPS)

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bohdan2015

Не вижу в нем сверхтехнологичности.

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