Космических хоррор Quantum Error получил несколько геймплейных роликов ©

Сегодня компания-разработчик Teamkill Media опубликовала новый геймплей своей игры в жанре "космический хоррор" Quantum Error.

Мы видим бои и исследования на достаточно замерзшей базе на Нептуне, кишащей всевозможными ужасными монстрами. К счастью, для борьбы с ними у нас есть всевозможные виды оружия, и в ролике показаны многие из них в действии.

Второй ролик, снятый на жутком объекте Quantum Gravity Research Floor, еще более обширен, в общей сложности в нем можно увидеть около 20 минут игрового процесса.

Quantum Error пока не имеет даты выхода, но она должна появиться в этом году на PS5, также планируется выход на Xbox Series X|S и ПК.