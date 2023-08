Космический хоррор Quantum Error отправился на золото ©

Сегодня компания Teamkill Media объявила о том, что ее космическая хоррор-игра Quantum Error отправилась на золото

Сообщение об этом было сделано разработчиком на сайте X (бывший Twitter). Если вы не знакомы с тем, что это означает на отраслевом жаргоне, то релизная сборка игры уже готова, исключая возможное обновление первого дня.

Представители Teamkill также пообещали, что трейлер и дата релиза появятся в ближайшее время. Разумеется, мы будем держать вас в курсе событий здесь, на TechRaptor, как только будет сделан официальный анонс.

На данный момент игра будет выпущена только для PS5. Планируются также версии для Xbox Series X|S и ПК, но пока нет никакой информации о сроках их появления. Недавно разработчик отказался от версии для PS4 (игра была анонсирована для PS5 и PS4 несколько лет назад), так как для ее работы потребуется слишком много понижений.

Игра была создана на движке Unreal Engine 5 небольшой командой из Калиспелла, штат Массачусетс, основанной четырьмя братьями в 2016 году. Если название Teamkill Media вам ничего не говорит, то ранее они выпустили игру Kings of Lorn: The Fall of Ebris в 2019 году.