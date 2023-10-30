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об игре
Quantum Error 03.11.2023
6.4 76 оценок

Первые оценки хоррора Quantum Error, доступного эксклюзивно на PS5, не обещают ничего хорошего

butcher69
Новости

Последние несколько месяцев компания Sony уверенно продвигала Quantum Error, но, судя по первым оценкам, это не самая сильная игра от сторонних разработчиков, которая дебютирует эксклюзивно на PS5 в 2023 году. Игра получает довольно низкие оценки

В трейлерах разработчики постоянно упоминали об использовании всего потенциала PlayStation 5, а в итоге? Проект получился с большими недоработками

Gamingtrend поставил Quantum Error оценку 40/100, и журналист отмечает, что, хотя разработчики отлично использовали возможности контроллера DualSense и позаботились об интересных элементах перестрелки, в игре полно ошибок, уровни пусты и плохо проработаны, а геймплей не впечатляет.

TechRadar придерживается схожего мнения (6/10) - также в этом обзоре вы увидите похвалы, связанные с DualSense или интригующей идеей, но игра выделяется "странным и разочаровывающим" темпом геймплея.

GamingBolt поставил игре 5/10, и здесь редактор также хвалит использование потенциала DualSense, однако игра не предлагает должного игрового опыта, разработчики приняли ряд странных решений при проектировании уровней, и стоит отметить, что в проекте сделан упор на стелс, но разработчики не создали системы для такой игры. Редактор также отмечает, что при всей интересности концепции "история рассказана совершенно ужасно". PSX Brazil оценил игру в 55/100.

Quantum Error на данный момент проверена несколькими редакторами и имеет средний рейтинг 51%.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Protocol10

это было ожидаемо

5
tvorog8088

Какой то игре в этом году так же эксклюзивность на плойке вышла боком, когда на пк выйдет вообще никому нужна не будет, потому что второй раз её рекламировать уже никто не станет и она на пк и шайтан-коробке незаметно проскочит, такие игры надо сразу на всех платформах выпускать, тогда за счёт одной соневской рекламы заработают больше чем получили за эксклюзивность, даже учитывая середнячковость.

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