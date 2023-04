По словам разработчиков Quantum Error, космический хоррор почти готов и его уже можно пройти до конца ©

Вы еще помните Quantum Error? Студия, ответственная за это приключение, решила напомнить миру о космическом хорроре. Разработчики вовсю работают над игрой и наконец-то приближаются к желанному дебюту.

Еще до запуска PlayStation 5 появились сообщения о том, что Quantum Error станет "первой игрой ужасов на PS5". Разработчики обещали уникальную и жуткую историю, которая бы приковала к себе внимание всего современного поколения, но в конечном итоге планы были существенно изменены.

Quantum Error теперь выходит не только на PS5 и PC, но и на Xbox Series X|S и PlayStation 4. Разработчики значительно задержали релиз, но на днях сообщили важную новость - игру теперь можно пройти от начала и до конца.

Quantum Error вошла в полноценное тестирование QA, и теперь в нее можно играть от начала до конца!

Команда, создавшая Quantum Error, приняла несколько странных решений, но в конечном итоге игра в жанре ужасов может стать интересной для преданных поклонников жанра. Однако трудно сказать, останется ли место для новых ужастиков в 2023 году - ведь в конце года нас ждут, в частности, Silent Hill 2 Remake, Alan Wake 2 или Alone in the Dark.