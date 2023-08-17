Quantum Error - это лишь первая часть масштабной трилогии от TeamKill Media

Осенью этого года на PS5 состоится релиз амбициозного космического хоррора Quantum Error, который чуть позже доберется до ПК и консолей Xbox Series. Как оказалось, у разработчиков игры из студии Teamkill Media весьма амбициозные планы. Команда не станет ограничиваться одной игрой и планирует превратить Quantum Error в долгоживущую франшизу.
Команда Teamkill Media явно уверена в своих силах и финансовой стабильности своей студии. На днях они анонсировали точную дату выхода Quantum Error, а также сообщили свой приблизительный план на будущее. Согласно комментариям руководства студии, их новая игра будет лишь первой частью в целой серии. Quantum Error планируется сделать, как минимум, масштабной трилогией с комплексной историей и постоянно развивающимся миром. Помимо этого у Teamkill Media запланированы еще четыре игры, поэтому амбициозность разработчикам явно не занимать.
Quantum Error выйдет на PS5 3 ноября 2023 года. Если верить заявлениям разработчиков, версия игры для Xbox Series и ПК находится на финальной стадии полировки, поэтому релиз на этих платформах не заставит себя ждать.
Что это? лол
Во они копиума наворачивают))