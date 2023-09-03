Quantum Error находится в "неприемлемом" состоянии на Xbox Series S из-за более слабого аппаратного обеспечения ©

В нынешнем поколении консолей Xbox Series S ставит многих перед интересной дилеммой. С точки зрения потребителя, она имеет неоспоримую ценность, являясь более дешевым вариантом начального уровня для тех, кто хочет перейти на новое поколение игрового оборудования. В то же время из-за более слабого аппаратного обеспечения по сравнению с Xbox Series X и PS5 разработчики говорят об ограничениях, которые она создает, и о том, может ли это ограничить и сдержать разработку игр в будущем.

Студия TeamKill Media, разработчик грядущего космического шутера Quantum Error, похоже, относится к этому лагерю. В недавнем интервью GamingBolt на вопрос о том, сможет ли Xbox Series S удержать свои обещания в качестве консоли с разрешением 1440p/60 FPS по мере развития поколения и создания более графически насыщенных игр, владелец и соучредитель студии Мика Джонс ответил, что для этого необходимо специально создавать игры на менее мощном аппаратном обеспечении Xbox Series S, жертвуя при этом техническим и визуальным прорывом, ставшим возможным благодаря PS5 и Xbox Series X.

Нет, я думаю, что для получения таких характеристик с помощью технологий, которые используются на менее мощном оборудовании, нужно создавать игру специально для работы на S. Если нам удастся оптимизировать порт Quantum Error Series S и добиться приемлемых графических характеристик по сравнению с нашими текущими тестами, то это будет 30 fps. Программный прогресс всегда будет опережать аппаратный. Лично мы подходим к разработке игр как художники, фотографы, кинематографисты, писатели, музыканты и отчасти компьютерные ботаники. Для меня графика безумно важна, а мой художественный стиль всегда склоняется в сторону мрачности, и использование света в темных помещениях - это самый большой компонент, который меня волнует. Я хочу расширить возможности технологий настолько, насколько это возможно. Поэтому мы и наша студия не собираемся создавать игры для более низких технических характеристик. Минимальные характеристики нашей ПК-версии не будут ниже характеристик PS5, а 4090 будет работать настолько сильно, насколько это возможно.

Говоря конкретно о версии Quantum Error для Xbox Series S, Джонс отметил, что текущее состояние игры на младшей консоли Microsoft "неприемлемо", и TeamKill Media "не будет выпускать ее в текущем состоянии".

На вопрос, означает ли это, что студия не уверена в том, что игра может работать на Xbox Series S, он добавил: "Мы пока не уверены на 100%, на Series S игра пока работает, но работает очень плохо, частота кадров очень низкая, а разрешение очень размытое. Мы продолжим работу, чтобы понять, сможем ли мы что-то улучшить, но текущее состояние игры на Series S неприемлемо".

Ранее в этом году TeamKill Media заявила, что, поскольку игра Quantum Error разрабатывалась с учетом SSD-накопителя PS5, одновременный мультиплатформенный релиз невозможен из-за "медленного" SSD-накопителя Xbox Series X/S.

Разумеется, Xbox Series S остается предметом интереса многих разработчиков с самого начала существования текущего поколения консолей. Microsoft настаивает на том, что консоль не будет сдерживать разработчиков, а недавно глава Xbox Фил Спенсер заявил, что компания не намерена отказываться от ее поддержки. Однако ряд студий - от разработчика Dying Light компании Techland до разработчика Trine компании Frozenbyte - указали на недостатки аппаратного обеспечения.

Очевидно, что именно Baldur's Gate 3 стала причиной возрождения споров о Xbox Series S: разработчик Larian Studios не смог выпустить Xbox-версию ролевой игры наряду с аналогом для PS5 из-за того, что не смог запустить кооперативный режим с раздельным экраном на слабом аппаратном обеспечении Series S. Однако недавно студия объявила, что Baldur's Gate 3 выйдет для Xbox Series X/S в этом году (вероятно, где-то между сентябрем и ноябрем). Хотя в версии для Series S не будет возможности совместной игры в режиме раздельного экрана, Larian и Microsoft продолжат работу над возможным ее добавлением в последующие версии.

Игра Quantum Error выйдет на PS5 3 ноября. О датах выхода разрабатываемых портов для ПК и Xbox Series X/S пока ничего не сообщается.