Quantum Error не появится на PS4, зато выйдет для ПК ©

TeamKill Media отменила версию Quantum Error для PlayStation 4 и подтвердила планы по выпуску версии для ПК. На данный момент неясно, будет ли версия для ПК выпущена вместе с версиями для PlayStation 5 и Xbox Series.

«К сожалению, нам придется отменить версию Quantum Error для PlayStation 4», — говорится в заявлении студии. «Даже несмотря на то, что игра с самого начала создавалась для PlayStation 5, у нас все еще были надежды, что мы сможем сделать версию для PlayStation 4, но с уровнем качества, которого мы достигли с Quantum Error с геймплеем, работающим со скоростью 60 кадров в секунду, мы пришли к выводу, что у нас нет возможности выпустить версию для PlayStation 4, которая соответствовала бы тому, что собирается предоставить PlayStation 5».

Студия продолжила:

«Версия для PlayStation 4 потребует слишком много ухудшений и изменений ресурсов, освещения и многого другого для работы, а с учетом разницы в памяти и более медленной скорости жесткого диска это будет совсем другой опыт, который не сравниться с версией для PlayStation 5 и будет нечестным по отношению к игрокам PlayStation 4».

Несколько ответов на комментарии в Твиттере также раскрывают несколько вещей. Во-первых, ведется работа над версией Quantum Error для ПК, хотя у разработчиков пока нет четких сроков.

«Нет, не при запуске, мы не знаем, когда будет сделан порт для ПК».

Другой ответ также показал, что версия игры для Xbox One никогда не находилась в разработке, а это означаtn, что игра была бы доступна только для PS4, если говорить о консолях прошлого поколения.

«Версии для Xbox One никогда не существовало».

Наконец, когда компанию спросили о дате выхода Quantum Error, редактор соц.сетей ответил, что она будет объявлена «очень скоро».

Дата выхода Quantum Error пока не объявлена.