Quantum Error не является кросс-ген игрой, и сначала выйдет на PS5, а уже потом на Xbox Series X/S и PS4 ©

Quantum Error от TeamKill Media, разработанная на Unreal Engine 5, пока не имеет даты выхода, несмотря на то, что была анонсирована в 2020 году и существует некоторая путаница в отношении платформ.

Хотя Quantum Error выйдет на PS4 в дополнение к консолям текущего поколения, разработчик уточнил, что это не кросс-ген игра. "С самого начала эта игра разрабатывалась специально для PS5. То, что мы делаем с Quantum Error на PS5, невозможно на PS4".

Таким образом, сначала игра выйдет на PS5, затем на Xbox Series X/S, а даунгрейд-версия для PS4 появится позже. Последняя версия гарантирует, что "все, у кого еще нет консоли текущего поколения, смогут насладиться сюжетом и геймплеем Quantum Error".

А что насчет производительности на Xbox Series X? Пока точно неизвестно, но "мы видели, что на Series X производительность по умолчанию немного ниже, и нам придется потратить дополнительное время на оптимизацию". Как игра будет работать на Xbox Series S или даже на PS4, пока неизвестно, но TeamKill Media заверила, что версия для PS5 будет работать в режиме 4K/60 FPS.