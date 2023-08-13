Quantum Error получит сюжетный трейлер с датой выхода на следующей неделе и, может быть, презентацию на State of Play

На следующей неделе Quantum Error будет представлена с новым сюжетным трейлером, по-видимому, непосредственно от PlayStation, который также предполагает возможное проведения презентации State of Play, с демонстрацией игре, как это происходило в подобных случаях.
Оставив в стороне самые смелые предположения, центральный вопрос здесь заключается в том, что Quantum Error покажут на следующей неделе с новым трейлером, точнее 16 августа 2023 года, в день, когда также будет раскрыта дата выхода. TeamKill Media, студия, ответственная за этот интересный хоррор на выживание, сообщила, что игра будет показана непосредственно через социальные сети PlayStation.
Это действительно может навести на мысль о мероприятии, организованном Sony. Правда, часто бывает так, что компания размещает в своих соцсетях какие-то трейлеры игр от инди-команд или сторонних студий, с которыми у нее могут быть эксклюзивные временные соглашения или что-то в этом роде, но в данном случае команда предлагает «зайти на канал Sony YouTube, чтобы посмотрть сюжетный трейлер Quantum Error и дату выхода».
На данный момент это только догадки, но факт остается фактом: 16 августа 2023 года в 21:00 по московскому времени мы увидим новый трейлер и дату выхода Quantum Error на YouTube-канале Sony.