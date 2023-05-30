Quantum Error TBA
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Quantum Error все еще должна выйти в этом году - разработка почти завершена

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butcher69
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Прошло немало времени с тех пор, как мы в последний раз видели Quantum Error, но разработчик TeamKill Media в последние несколько недель делился кусочками информации о космическом хоррор-шутере, подтвердив наличие таких функций, как New Game Plus и переключатель от третьего лица. Но когда именно мы можем ожидать более существенных обновлений игры?

Судя по всему, не слишком скоро. Отвечая на вопрос в Twitter, TeamKill Media подтвердила, что выход Quantum Error по-прежнему запланирован на 2023 год, как и было объявлено ранее, и что проект близок к завершению разработки. Студия также заявила, что покажет "много" игры "довольно скоро". Поскольку на ближайшие недели запланирован ряд крупных мероприятий и показов, можно предположить, что новый трейлер не заставит себя ждать.

Quantum Error выйдет сначала на PS5, а затем на Xbox Series X/S. TeamKill Media также выпустит "пониженную" версию игры для PS4.

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