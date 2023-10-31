TeamKill Media уже работает над второй частью Quantum Error

Компания TeamKill Media готовится к долгожданному релизу сюжетного шутера от первого и третьего лица Quantum Error, который состоится 3 ноября на PlayStation 5. Однако, судя по всему, разработчик готовится не только к дебюту этой игры, но и к созданию ее продолжения.

В недавнем душевном послании, опубликованном на сайте X, разработчик Quantum Error выразил благодарность всем, кто оформил предварительный заказ на игру. Разработчик также сообщил, что только за счет цифровых предзаказов были покрыты расходы на разработку игры, что свидетельствует о финансовом успехе. Что еще более интригующе, разработчик ответил на комментарий к сообщению, подтвердив, что вторая часть Quantum Error уже находится в разработке.

Благодаря успешной кампании по сбору предварительных заказов TeamKill Media обеспечила идеальный бюджет для своего следующего проекта. Разработчик подчеркнул, что, кроме помощи, полученной от мегагранта Epic и GoFundMe, TeamKill Media полностью финансирует себя сама, а это значит, что чем больше Quantum Error соберет денег, тем больше они смогут вложить в свой следующий проект и продвинуть команду вперед.

Помимо Quantum Error 2, TeamKill Media работает еще над тремя будущими играми под кодовыми названиями Project Samson, Project Gabriel и Project Red. Успех Quantum Error сыграет значительную роль в определении будущего этих проектов и, возможно, откроет путь к более интересным начинаниям.

Quantum Error все еще доступна для предварительного заказа в PlayStation Store с 10% скидкой для участников программы PlayStation Plus и ранним доступом к игре 31 октября.