Ценник в 20 долларов и релиз против гигантов сгубили необычный шутер Quantum League

Амбициозный соревновательный шутер с механикой путешествий во времени Quantum League задумывался как свежее слово в жанре сетевых боевиков, однако обернулся сокрушительным финансовым провалом. Генеральный директор студии Nimble Giant Entertainment Андрес Чилковски подробно рассказал о причинах гибели проекта, ключевыми из которых стали недальновидная ценовая политика и роковое совпадение дат релиза с главными бесплатными хитами индустрии.

Главной ошибкой разработчиков стало решение продавать новинку по платной модели за 20 долларов вместо распространения по системе free-to-play. Игра вышла на платформе Steam в раннем доступе ровно в тот момент, когда компания Riot Games запустила глобальный релиз своего бесплатного тактического шутера Valorant, а издательство Activision активно наращивало аудиторию королевской битвы Call of Duty: Warzone. В условиях жесткой борьбы за внимание пользователей платный проект от независимой аргентинской студии оказался в заведомо проигрышном положении.

Впечатляющие показатели списков желаемого на цифровых площадках также ввели авторов в заблуждение. Проект собрал сотни тысяч добавлений в вишлисты после триумфа на выставке PAX East, где шутер лично расхваливал создатель портала Penny Arcade. Однако на практике конверсия оказалась катастрофически низкой. Значительная часть заинтересованной аудитории находилась в странах Латинской Америки и Азии, где игроки ожидали либо условно-бесплатную модель, либо глубокие региональные скидки, в то время как платежеспособный западный рынок предпочел проверенные бесплатные блокбастеры.

Финансовая статистика оказалась безжалостной для разработчиков. Пиковый онлайн в сервисе Steam с трудом преодолел отметку в 550 одновременных игроков, а суммарные продажи за все время существования проекта составили лишь от 20 до 40 тысяч копий. Студия не смогла вернуть даже базовые вложенные средства, потраченные на производство и маркетинговое продвижение.

Свою роль в неудаче сыграла и запредельная сложность геймплея. Концепция требовала от пользователей одновременного контроля 3 клонов персонажа в 15-секундной временной петле. Игроки сталкивались с колоссальной когнитивной нагрузкой, работая буквально на 200 процентов своих возможностей. После 10 матчей подряд наступало моральное истощение, а обычные любители классических боевиков с поставленным прицелом просто уничтожали тактиков меткими выстрелами в голову, полностью ломая хитроумные замыслы противников.

Производство также осложнялось техническими трудностями и разрастанием масштабов из-за требований потенциальных партнеров. Первый рабочий прототип создавался на базе движка Unity всего за 2 недели, но для финального релиза команда перешла на Unreal Engine. Недетерминированная физика популярного движка не позволяла корректно перематывать события назад, поэтому сетевым инженерам пришлось писать собственные комплексные инструменты записи каждого действия. Желание соответствовать высоким графическим стандартам крупных издателей привело к тому, что создание одной локации стало занимать от 2 до 3 месяцев вместо нескольких недель.

Позднее руководство студии признало и ошибку с выбором перспективы от первого лица. По мнению главы разработки, переход на вид от третьего лица сделал бы визуальную передачу временных парадоксов понятнее, а гибель героя с отделением призрака для записи действий перестала бы вызывать ступор у новичков. Тем не менее именно механический сбой с призраками породил главную киберспортивную фишку игры, когда случайный подбор аптечки погибшим клоном начал возвращать его к жизни посреди раунда.

Низкий приток пользователей и отсутствие достаточного онлайна для быстрого поиска матчей вынудили Nimble Giant Entertainment окончательно свернуть поддержку серверов. Полученный опыт и наработанный технологический стек позволили аргентинской студии избежать банкротства и заключить крупный контракт с Epic Games, задействовав команду из 25 ведущих разработчиков в поддержке инфраструктуры Fortnite.