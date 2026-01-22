В Steam вышел скандальный клон хита Quarantine Zone от его же бывшего ведущего дизайнера

В Steam состоялся релиз игры Quarantine Zombies, позиционирующей себя как «улучшенная и дополненная» версия другого недавнего релиза — Quarantine Zone: The Last Check. Самое интересное в этой ситуации, что создал новыую игру выпустил якобы бывший ведущий геймдизайнер оригинального проекта, который решил сделать "свой зомби-апокалипсис" с открытым миром и амбициозными возможностями.

Вчера в магазине Valve появилась Quarantine Zombies. В маркетинговых материалах разработчик агрессивно напирает на то, что в его проекте есть всё, чего не хватает конкуренту: полноценное вождение, современная механика стрельбы и полностью открытая для исследования версия зараженного Чикаго. Более того, автор заявляет о наличии сюжетной кампании с озвучкой главного героя неким «голливудским актером» и обещает безумные 32 миллиона уникальных реплик зараженных, что очевидно указывает на массовое использование генеративного ИИ.

Любопытно, что еще в ноябре 2025 года авторы Quarantine Zombies писали на Reddit, что просто «вдохновились демоверсией» конкурента. Теперь же риторика сменилась на заявления о «бывшем ведущем дизайнере», а визуально проект настолько напоминает оригинал, что сообщество уже начало обсуждать перспективы судебного иска за нарушение авторских прав.

Тем временем сам объект подражания — Quarantine Zone: The Last Check — чувствует себя прекрасно. Этот симулятор управления блокпостом, вышедший неделю назад, получил теплые отзывы за качественный менеджмент. Разработчики оригинала отчитались о серьезном достижении: продажи игры уже преодолели отметку в 500 000 копий.

Игрокам теперь предстоит решить: выбрать проверенный и популярный симулятор от оригинальной команды или довериться амбициозному клону, обещающему "золотые горы" с помощью нейросетей.