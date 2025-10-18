Авторы Quarantine Zone: The Last Check показали напряжённую оборону базы в новом трейлере

Издательство Devolver Digital опубликовало свежий геймплейный ролик постапокалиптического симулятора Quarantine Zone: The Last Check, посвящённый защите базы от волн мертвецов. Игрокам предстоит не только отражать атаки заражённых, но и заниматься повседневными задачами выживших — проверять людей на инфекцию, лечить, снабжать ресурсами и укреплять периметр.

Особое внимание уделено атмосфере постоянного напряжения: враги могут прорваться в любой момент, а в критических ситуациях можно открыть огонь по ордам из вертолёта. Каждое решение игрока влияет на шансы группы дожить до следующего дня.

Релиз Quarantine Zone: The Last Check состоится в ноябре в Steam. Демо-версия проекта, появившаяся летом, уже собрала более 1,5 миллиона загрузок, что подтверждает высокий интерес к новому симулятору выживания.