Больше миллиона вишлистов: Devolver издаст симулятор выживания Quarantine Zone: The Last Check

Издатель Devolver Digital объявил о партнёрстве с молодой студией Brigada Games — компания возьмёт на себя выпуск их дебютного проекта Quarantine Zone: The Last Check.

Игра представляет собой симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, где игроку предстоит контролировать КПП, проверять прибывших выживших и принимать непростые решения: пропустить, изолировать или устранить. Помимо допросов и досмотров, игроки займутся управлением ресурсами, укреплением позиций и обороной от орд нежити.

Релиз Quarantine Zone: The Last Check намечен на ноябрь 2025 года, хотя изначально выход планировался в сентябре. По словам разработчиков, партнёрство с Devolver Digital позволит сосредоточиться на финальной полировке игры и начать работу над пострелизным контентом.

Игра уже успела заинтересовать аудиторию — более миллиона пользователей добавили её в список желаемого в Steam, а майская демоверсия была загружена свыше 1,5 миллионов раз. Это один из самых ожидаемых инди-релизов осени.