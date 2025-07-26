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Quarantine Zone: The Last Check ноябрь 2025 г.
Симулятор, Инди, От первого лица, Зомби
7.8 28 оценок

Больше миллиона вишлистов: Devolver издаст симулятор выживания Quarantine Zone: The Last Check

butcher69 butcher69

Издатель Devolver Digital объявил о партнёрстве с молодой студией Brigada Games — компания возьмёт на себя выпуск их дебютного проекта Quarantine Zone: The Last Check.

Игра представляет собой симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, где игроку предстоит контролировать КПП, проверять прибывших выживших и принимать непростые решения: пропустить, изолировать или устранить. Помимо допросов и досмотров, игроки займутся управлением ресурсами, укреплением позиций и обороной от орд нежити.

Релиз Quarantine Zone: The Last Check намечен на ноябрь 2025 года, хотя изначально выход планировался в сентябре. По словам разработчиков, партнёрство с Devolver Digital позволит сосредоточиться на финальной полировке игры и начать работу над пострелизным контентом.

Игра уже успела заинтересовать аудиторию — более миллиона пользователей добавили её в список желаемого в Steam, а майская демоверсия была загружена свыше 1,5 миллионов раз. Это один из самых ожидаемых инди-релизов осени.

37
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Haranis

вши глистов

12
Starbit

Сходи у врачу с такими проблемами

10
Haranis Starbit

сходил, врач сказал, что авторы так и будут писать вишлистов, увы

6
Real Slim Shady

А вот до Куплинова всё никак не доберется эта игра.

6
Egik81

Уже пора подобный метод вносит во все учебники по маркетингу.

5
Ziyter7

Будем надеяться что издатель их не кинет, как это сделали Krafton с сабнавтикой 2.

4
ZaOupV

во ну могут же. еще бы добавили\сделали рейды и или другую игру за периметр в город. для зачистки или типа того.
таких игр не хватает. есть всякие выживалки но нет "выживалок" за военных которые выполняют ту или иную работу.

1
Footmob

Потестил демку этой игры... Сделано прикольно, жду релиза.

1
Uelma

Проблема игр подобного жанра, что ты все обязанности и функции делаешь самостоятельно, а все болванчики рядом просто для вида. ГГ здесь грузчик, научный сотрудник, управляющий, представитель силовых спецслужб и.т.д. Это скучно и не погружает в процесс. Эффект погружения отсутствует и быстро надоедает.

А вот было круто, если досматривали сразу три персонажа, ГГ и два его подчиненных. Или вообще мог вариативно выбрать другую роль.

1