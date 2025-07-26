Больше миллиона вишлистов: Devolver издаст симулятор выживания Quarantine Zone: The Last Check

Издатель Devolver Digital объявил о партнёрстве с молодой студией Brigada Games — компания возьмёт на себя выпуск их дебютного проекта Quarantine Zone: The Last Check.
Игра представляет собой симулятор выживания в условиях зомби-апокалипсиса, где игроку предстоит контролировать КПП, проверять прибывших выживших и принимать непростые решения: пропустить, изолировать или устранить. Помимо допросов и досмотров, игроки займутся управлением ресурсами, укреплением позиций и обороной от орд нежити.
Релиз Quarantine Zone: The Last Check намечен на ноябрь 2025 года, хотя изначально выход планировался в сентябре. По словам разработчиков, партнёрство с Devolver Digital позволит сосредоточиться на финальной полировке игры и начать работу над пострелизным контентом.
Игра уже успела заинтересовать аудиторию — более миллиона пользователей добавили её в список желаемого в Steam, а майская демоверсия была загружена свыше 1,5 миллионов раз. Это один из самых ожидаемых инди-релизов осени.
вши глистов
Сходи у врачу с такими проблемами
сходил, врач сказал, что авторы так и будут писать вишлистов, увы
А вот до Куплинова всё никак не доберется эта игра.
Уже пора подобный метод вносит во все учебники по маркетингу.
Будем надеяться что издатель их не кинет, как это сделали Krafton с сабнавтикой 2.
во ну могут же. еще бы добавили\сделали рейды и или другую игру за периметр в город. для зачистки или типа того.
таких игр не хватает. есть всякие выживалки но нет "выживалок" за военных которые выполняют ту или иную работу.
Потестил демку этой игры... Сделано прикольно, жду релиза.
Проблема игр подобного жанра, что ты все обязанности и функции делаешь самостоятельно, а все болванчики рядом просто для вида. ГГ здесь грузчик, научный сотрудник, управляющий, представитель силовых спецслужб и.т.д. Это скучно и не погружает в процесс. Эффект погружения отсутствует и быстро надоедает.
А вот было круто, если досматривали сразу три персонажа, ГГ и два его подчиненных. Или вообще мог вариативно выбрать другую роль.