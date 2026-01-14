Новый трейлер Quarantine Zone раскрывает "10 вещей, которые нужно знать", чтобы остановить зомби

Quarantine Zone: The Last Check от Devolver Digital стремительно ворвалась в чарты после релиза на ПК, мгновенно возглавив глобальный рейтинг бестселлеров Steam. Апокалиптический симулятор администратора набрал более 25 000 одновременных пользователей в первый день, показывая, что у этого нового вызова по спасению человечества нет границ.

Чтобы помочь игрокам освоиться в роли последней линии обороны против зомби, Devolver Digital совместно с разработчиком Brigada Games выпустили видео «10 вещей, которые нужно знать». В нём даются советы по управлению базой, распределению ресурсов и эффективному отражению зомби — будь то с помощью вооружённых дронов или личного оружия. Видео также напоминает, что тележка остаётся незаменимым средством передвижения по базе.

Игроки берут на себя роль правительственного агента на критическом контрольно-пропускном пункте, проверяя выживших и принимая морально сложные решения о том, кто сможет пройти. Кроме борьбы с ордами зомби, геймеров ждёт столкновение с человеческой стороной выживания: доверием, отчаянием и последствиями каждого выбора.

Quarantine Zone: The Last Check уже доступна в Steam со скидкой 10% и в Xbox Game Pass PC, предлагая фанатам зомби-апокалипсиса увлекательный и напряжённый опыт в стиле симулятора выживания.