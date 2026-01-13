Проверка на заражение: Quarantine Zone: The Last Check вышла в Steam и получила тёплый приём

Проверка на заражение: Quarantine Zone: The Last Check вышла в Steam и получила тёплый приём12 января 2026 года в Steam состоялся релиз Quarantine Zone: The Last Check — необычного симулятора выживания в декорациях зомби-апокалипсиса. Игроку отводится роль сотрудника контрольного пункта, через который проходят беженцы, и от его решений напрямую зависит судьба базы и выживших.

Геймплей строится не только вокруг проверки документов и досмотра гражданских. Игрокам предстоит распределять ресурсы, развивать инфраструктуру и отражать атаки оживших мертвецов, балансируя между гуманностью и жесткими мерами безопасности. Такой подход сочетает элементы менеджмента, survival и напряжённой моральной дилеммы.

На старте Quarantine Zone: The Last Check получила 80% положительных отзывов в Steam. Пользователи отмечают, что с момента демоверсии проект заметно вырос: разработчики добавили новые механики и контент. В то же время часть игроков указывает на проблемы с оптимизацией и баги, хотя другие, напротив, хвалят техническое состояние релизной версии.

В честь выхода издатель Devolver Digital представил новый геймплейный трейлер. До 26 января на игру действует скидка 10%. Проект полностью переведён на русский язык и доступен для покупки в российском регионе Steam.