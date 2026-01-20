Quarantine Zone: The Last Check достигла отметки в 500 тыс проданных копий

Quarantine Zone: The Last Check, недавно добавленная в PC Game Pass, достигла отметки в 500 000 проданных копий, согласно данным издателя, Devolver Digital:

Поздравляем Brigada Games с тем, что Quarantine Zone продала 500 000 копий за первую неделю! Спасибо сообществу Quarantine Zone за поддержку с самого начала — скоро появятся новые обновления, исправления и новости.

Quarantine Zone: The Last Check — это симулятор от первого лица с элементами экшена, действие которого разворачивается в мире, захваченном зомби. Наша главная задача — проверять людей, пытающихся пересечь границу карантинной зоны, чтобы убедиться, что они не заражены. Игра также позволяет нам напрямую сражаться с ордами нежити.