Quarantine Zone: The Last Check получила бесплатное дополнение Miami Zero с новыми заданиями и историей заражения

Зомби-эпидемия добралась до солнечного Майами: для Quarantine Zone: The Last Check вышло бесплатное дополнение Miami Zero. Расширение от Brigada Games и Devolver Digital уже доступно на ПК и Xbox, а также включено в подписки Xbox Game Pass и PC Game Pass. Оно переносит игроков в первые дни катастрофы, позволяя узнать больше о происхождении инфекции.

В Miami Zero игрокам предстоит работать на контрольно-пропускном пункте в охваченном хаосом городе, проверять выживших и следить за развитием эпидемии. Вирус продолжает мутировать, поэтому героям придётся изучать новые симптомы, отслеживать изменения инфекции и искать источник заражения. Разработчики также обещают новые задания, инструменты, персонажей и испытания.

Одной из главных целей дополнения станет восстановление роскошной яхты, которая может оказаться единственным способом выбраться из Майами. Для этого потребуется найти подходящих выживших и организовать работу по ремонту судна, продолжая одновременно поддерживать функционирование контрольно-пропускного пункта. По мере развития событий город будет погружаться во всё больший хаос, а обстоятельства возникновения эпидемии станут вызывать новые вопросы.

Miami Zero расширяет оригинальную игру не только дополнительными заданиями, но и отдельной историей о начале глобальной катастрофы. Если в основной кампании игроки боролись за выживание человечества на фоне уже разразившегося апокалипсиса, то теперь им предстоит увидеть, как инфекция только начинала распространяться.

Дополнение предоставляется бесплатно всем владельцам Quarantine Zone: The Last Check. Кроме того, с 15 по 19 октября в Steam действует скидка 35% на базовую версию игры.