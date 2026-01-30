Quarantine Zone: The Last Check продалась тиражом в 757 тысяч копий за первые недели

Симулятор Quarantine Zone: The Last Check от Brigada Games и Devolver Digital успешно стартовал на ПК и уже в первые недели продемонстрировал сильные показатели. Согласно аналитике издания Video Game Insights, игра продалась тиражом около 757 тысяч копий за короткий стартовый период.

Проект вышел по цене $19,99 и доступен на PC, включая Xbox Game Pass для ПК. Консольные версии пока не анонсированы. Несмотря на это, игра сумела привлечь заметную аудиторию даже в условиях высокой конкуренции и появления клонов, пытающихся повторить её концепцию.

По духу Quarantine Zone часто сравнивают с Papers, Please: в центре геймплея — рутинные проверки, моральные дилеммы и давление ответственности. В то же время по системной глубине и «выживательной» логике игру роднит аудитория с Project Zomboid. Такой гибрид формирует нишу, где ценятся сложные правила, последствия решений и принятие неудач как части игрового процесса.

Отдельно аналитики отмечают среднее время в игре — 7,6 часа. Для симуляторов это важный показатель вовлечённости: он говорит о том, что игроки не просто пробуют новинку, а остаются в ней надолго.

География игроков также типична для «хардкорных» симуляторов. Лидируют США, затем идут Россия и Германия. Существенную долю составляют Китай и Франция, а также заметен широкий международный «длинный хвост» аудитории.