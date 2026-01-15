Рентген снова видит все скрытые тайны: Quarantine Zone получила патч, исправляющий ключевую механику

Апокалиптический симулятор Quarantine Zone: The Last Check получил важное исправление, устраняющее одну из самых странных и раздражающих проблем на старте. Разработчики выпустили патч, который корректно возвращает работу портативного рентгеновского сканера — ключевого инструмента в борьбе за безопасность военного аванпоста.

В Quarantine Zone игрок выступает в роли последней линии обороны человечества, проверяя выживших на наличие зомби-вируса. Осмотр включает анализ внешних признаков заражения, но особое внимание уделяется рентген-сканированию внутренних органов. Оно позволяет выявлять скрытые симптомы болезни и… попытки пронести контрабанду.

Однако после релиза многие игроки столкнулись с багом: незаконные предметы и вещества оставались невидимыми даже под рентгеном. В результате система фиксировала нарушение, но не позволяла его обнаружить, что напрямую влияло на прохождение и вызывало недоумение у сообщества.

Теперь ошибка устранена. Контрабанда снова отображается корректно, пусть и остаётся сложной для обнаружения. Игроки уже делятся находками — от оружия и наркотиков до куда более экзотических предметов, которые выжившие пытались тайно пронести на базу.

Исправление делает игровой процесс честнее и подчёркивает мрачный, абсурдный юмор Quarantine Zone, за который проект уже успел полюбиться аудитории.