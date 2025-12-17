Решай, кто выживет: Quarantine Zone: The Last Check выйдет в январе 2026 года

Издатель Devolver Digital и студия Brigada Games объявили дату выхода апокалиптического симулятора КПП Quarantine Zone: The Last Check. Игра появится в Steam 12 января 2026 года и уже сейчас может похвастаться внушительным интересом аудитории: с момента анонса проект добавили в списки желаемого более 1,2 миллиона пользователей, а демоверсию опробовали свыше двух миллионов игроков.

Quarantine Zone: The Last Check предлагает примерить роль правительственного агента на последнем рубеже обороны во время зомби-апокалипсиса. Через ваш контрольно-пропускной пункт проходят выжившие, и именно вам предстоит решать, кто достоин шанса на жизнь, а кто представляет угрозу. Игра строится на постоянном балансе между управлением ресурсами, обороной базы и тяжёлыми моральными выборами, последствия которых будут преследовать игрока.

В релизной версии разработчики значительно расширят механики, знакомые по демо. Появятся новые инструменты досмотра — портативный рентген для выявления заражения или контрабанды, метиаскоп для проверки глаз и медицинский молоточек для быстрой диагностики. Лаборатория позволит исследовать сложные случаи с неизвестными симптомами, а специальная «кормушка для зомби» станет способом утилизации тел и источником дохода от правительства. Обновлённый интерфейс управления базой даст полный контроль над ресурсами, а атаки зомби станут агрессивнее — мертвецы смогут проникать на базу даже с крыш. Всё это делает Quarantine Zone: The Last Check одной из самых интригующих игр о выживании в ближайшем будущем.