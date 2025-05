Симулятор зомби-КПП Quarantine Zone: The Last Check собрал свыше 500 тысяч вишлистов

Дебютная игра студии Brigada Games под названием Quarantine Zone: The Last Check привлекла к себе большое внимание пользователей Steam. Недавно количество вишлистов у нее превысило полмиллиона — и оно продолжает расти.

Для начала несколько слов о самой игре. Авторы Quarantine Zone: The Last Check описывают ее как «Papers, Please с зомби». В ней предстоит играть за дежурного на контрольно-пропускном пункте в мире, в котором случился зомби-апокалипсис. Главная задача — проверять беженцев на наличие зомби-вируса и периодически отбивать КПП от полчищ живых мертвецов.

О достижении планки в 500 тысяч вишлистов Brigada Games объявила 19 мая. На тот момент Quarantine Zone: The Last Check занимала 60 место в списке самых желаемых готовящихся к выходу игр в Steam. Однако сейчас она поднялась уже до 51 места, опередив по вишлистам State of Decay 3, Marathon, Europa Universalis V, SILENT HILL f и множество других игр.

Сооснователь Polden Publishing Кирилл Орешкин, занимающийся маркетингом Quarantine Zone: The Last Check, в отдельном посте указал, что в последние дни игра собирает по 45 тысяч вишлистов за сутки. Такой эффект дали инфлюенсеры, которым Brigada Games открыла доступ к пока не вышедшей демоверсии, — геймеры смогут поиграть в нее только с 22 мая.

Динамика подписчиков Quarantine Zone: The Last Check в Steam

Впрочем, выстрелила Quarantine Zone: The Last Check еще раньше. Сперва в начале года она засветилась в польском TikTok, а затем в марте блогер Fooster выпустил на YouTube посвященное игре видео, накопившее к сегодняшнему дню более миллиона просмотров. Но главным толчком, по словам Орешкина, стали вышедшие в апреле и мае ролики от DieDevDie — они одни получили десятки миллионов просмотров на YouTube и в TikTok. Именно после них симулятор по-настоящему завирусился.

Для Brigada Games настолько большая популярность Quarantine Zone: The Last Check стала приятным сюрпризом. Хотя студия с самого начала пыталась создать игру, способную залететь в тренды, она не рассчитывала на взрывной рост вишлистов. Как пишет Орешкин, еще несколько месяцев назад разработчики думали, что к релизу на счету у проекта будет порядка 100 тысяч добавлений в списки желаемого, но все оказалось куда лучше.

Релиз Quarantine Zone: The Last Check запланирован на сентябрь 2025-го. Точную дату Brigada Game назовет позднее.