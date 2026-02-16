Valve назвала лучшие новинки Steam за январь 2026 - в "золоте" Pathologic 3 и Quarantine Zone

Компания Valve опубликовала список самых успешных новинок Steam за январь 2026 года. Рейтинг традиционно сформирован на основе объёма выручки за первые недели после релиза, а проекты распределены по трём категориям — «золото», «серебро» и «бронза».

В «золотую» категорию вошли 12 релизов — как полноценные игры, так и крупные дополнения. Среди них оказались Pathologic 3 и Quarantine Zone: The Last Check, проекты с российскими корнями, сумевшие привлечь значительную аудиторию и обеспечить высокие продажи.

Также в число лидеров января попали Half Sword, Cairn, LORT, CODE VEIN 2, Cult of the Lamb: Woolhaven, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, Heartopia, Dynasty Warriors: Origins — Visions of Four Heroes, StarRupture и Dead by Daylight — Stranger Things: Chapter 2.

Подобные подборки позволяют оценить коммерческие тренды платформы и интересы аудитории. Январь 2026 года показал высокий спрос как на мрачные RPG и выживание, так и на продолжения известных франшиз и масштабные дополнения к уже популярным играм.