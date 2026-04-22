Зомби объединяются: Dead Island 2 вторгается в Quarantine Zone в честь юбилея

В честь третьей годовщины Dead Island 2 разработчики из Dambuster Studios и Deep Silver представили крупное кроссоверное обновление. В рамках сотрудничества с Brigada Games и Devolver Digital культовые выжившие из HELL-A появились в Quarantine Zone.

Бесплатное обновление уже доступно в Steam и переносит персонажей из одной зомби-вселенной в другую. Игроки смогут встретить знакомых героев — Аманду Стайлз, Берта Майклса, Кертиса Синклера, Рикки Рекса и Роксанну Квон — а также пройти новые сюжетные миссии, связанные с каждым из них.

Кроссовер не ограничился лишь внутриигровым контентом. Впервые на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5 стал доступен сборник Dead Island Series Bundle, ранее эксклюзивный для ПК. Он позволяет пройти всю серию в одном наборе.

Разработчики также поделились юбилейной инфографикой и новой иллюстрацией художника Роберто Риччи, подводя итоги пути сообщества. С момента релиза игра продолжает получать обновления, развивая динамичные сражения с нежитью и расширяя свою вселенную.

Праздничное событие стало не только благодарностью фанатам, но и намёком на будущее: франшиза активно развивается, и новые кроссоверы, судя по всему, уже на подходе.