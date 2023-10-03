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The Quarry 10.06.2022
7.4 294 оценки

The Quarry и Metal Hellsinger станут главными играми октябрьского набора Humble Choice

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butcher69
Новости

На страницах сайта deadlabs известный источник утечек billbil-kun раскрыл четыре игры, которые войдут в октябрьскую линейку Humble Choice 2023 года.

Согласно информации, которой поделился инсайдер, подписчики сервиса получат The Quarry Deluxe Edition, Metal Hellsinger, Rebel Inc., SCP: Secret Files начиная с вечера 3 октября.

Следует иметь в виду, что полный список, который будет представлен сегодня вечером, будет гораздо длиннее.

К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести августовский набор

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The Quarry
10.06.2022
Комментарии: 3
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