The Quarry и Metal Hellsinger станут главными играми октябрьского набора Humble Choice

На страницах сайта deadlabs известный источник утечек billbil-kun раскрыл четыре игры, которые войдут в октябрьскую линейку Humble Choice 2023 года.
Согласно информации, которой поделился инсайдер, подписчики сервиса получат The Quarry Deluxe Edition, Metal Hellsinger, Rebel Inc., SCP: Secret Files начиная с вечера 3 октября.
Следует иметь в виду, что полный список, который будет представлен сегодня вечером, будет гораздо длиннее.
К сожалению, из России Humble Choice оплатить никак не получится и вам придется искать друзей из СНГ если вы вдруг захотите приобрести августовский набор
Вроде фигня
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