The Quarry и Metal Hellsinger станут главными играми октябрьского набора Humble Choice

После захода солнца в последний день летнего лагеря вожатые «Хэкеттс Куори» устраивают вечеринку. Никаких детей. Никаких взрослых. Никаких правил.

Но все события быстро принимают зловещий оборот.

В их планы вмешиваются мрачные, перепачканные кровью охотники, и куда более жуткие существа — весёлая ночка превращается в самый настоящий кошмар. Дружеские перепалки и флирт уступают место судьбоносным решениям, а отношения строятся и рушатся под тяжестью невообразимого выбора.

Сыграйте за девятерых вожатых в этой кинематографической адвенчуре, в которой каждое решение влияет на уникальный ход дальнейших событий. Абсолютно любой персонаж может стать главным героем... или умереть до рассвета.