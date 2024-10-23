The Quarry продается в Steam со скидкой 96% в рамках 2K Horror Bundle

Вчера издательство Take-Two выпустило в магазине Steam 2K Horror Bundle в честь предстоящего Хэллоуина.
Пользователи отмечают, что цены на игры в рамках данного набора получаются намного более выгодными, чем по отдельности: например The Quarry в рамках 2K Horror Bundle можно приобрести со скидкой 96% (менее чем за $2 - самая низкая цена за всё время), в то время как по отдельности скидка на игру составляет только 85%. Набор недоступен в российском регионе Steam.
Помимо The Quarry, в набор входят еще Bioshock: Remastered, Bioshock 2: Remastered и The Darkness 2
Помню брал диск почти за фулл прайс в районе 5к на старте, так как очень ждал.
Соболезную.
До какого числа продлится скидка?
Нет такой цены. 2500 тенге // Иван Страждин
она и 2000 тг не стоит)) кринж сюжет для малолеток
По скидке она стоит 1000 тенге сейчас) 200р, в целом норм
Для скотиныкенеди все игры не такие
в зелёном больше скидка
В смысле? Продаётся лицензия, а не игра.
Поздравляем, вы разблокировали ачивмент - Душнила месяца.
лицензия это долгосрочная аренда, пока либо ты не умрёшь, либо магазин