The Quarry продается в Steam со скидкой 96% в рамках 2K Horror Bundle

Вчера издательство Take-Two выпустило в магазине Steam 2K Horror Bundle в честь предстоящего Хэллоуина.

Пользователи отмечают, что цены на игры в рамках данного набора получаются намного более выгодными, чем по отдельности: например The Quarry в рамках 2K Horror Bundle можно приобрести со скидкой 96% (менее чем за $2 - самая низкая цена за всё время), в то время как по отдельности скидка на игру составляет только 85%. Набор недоступен в российском регионе Steam.

Помимо The Quarry, в набор входят еще Bioshock: Remastered, Bioshock 2: Remastered и The Darkness 2