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The Quarry 10.06.2022
Адвенчура, Ужасы
7.6 396 оценок

The Quarry продается в Steam со скидкой 96% в рамках 2K Horror Bundle

AceTheKing
Новости

Вчера издательство Take-Two выпустило в магазине Steam 2K Horror Bundle в честь предстоящего Хэллоуина.

Пользователи отмечают, что цены на игры в рамках данного набора получаются намного более выгодными, чем по отдельности: например The Quarry в рамках 2K Horror Bundle можно приобрести со скидкой 96% (менее чем за $2 - самая низкая цена за всё время), в то время как по отдельности скидка на игру составляет только 85%. Набор недоступен в российском регионе Steam.

Помимо The Quarry, в набор входят еще Bioshock: Remastered, Bioshock 2: Remastered и The Darkness 2

7
11
The Quarry
10.06.2022
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Kenn1y

Помню брал диск почти за фулл прайс в районе 5к на старте, так как очень ждал.

0
spaMER_ID

Соболезную.

0
User_200

До какого числа продлится скидка?

0
Пользователь ВКонтакте

Нет такой цены. 2500 тенге // Иван Страждин

0
RickeyIMBA

она и 2000 тг не стоит)) кринж сюжет для малолеток

-1
AlexFoRestor

По скидке она стоит 1000 тенге сейчас) 200р, в целом норм

0
Юркец

Для скотиныкенеди все игры не такие

0
Ellie Williams

в зелёном больше скидка

-1
Hog2012

В смысле? Продаётся лицензия, а не игра.

-3
GraF68ru

Поздравляем, вы разблокировали ачивмент - Душнила месяца.

5
Юрий Пенкин

лицензия это долгосрочная аренда, пока либо ты не умрёшь, либо магазин

0