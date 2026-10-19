Будущее гонок уже здесь: Quatiica Motorsports отправит пилотов на антигравитационные трассы

Забыть о колёсах, привычном рулевом управлении и ограничениях обычных гоночных автомобилей предлагает Quatiica Motorsports — футуристическая антигравитационная гонка от Quatiica Studios. Разработчики представили кинематографический тизер, знакомящий с миром 2096 года, где команды инженеров соревнуются в создании технологий, способных перевернуть представление о скорости. Игра находится в разработке для ПК и появится в Steam, однако дату релиза пока не объявили.

В ролике демонстрируют три разновидности гоночных машин и трассы, для которых они созданы. Fore Thrusters предназначены для скоростных заездов по горным маршрутам, Endurance Prototypes испытывают экспериментальные технологии в извилистых пустынных каньонах, а амфибийные Pulse Sprinters способны нестись по воде и продолжать движение под её поверхностью. В отдельных сценах тизера скорость машин превышает 1100 км/ч.

Вселенная игры строится вокруг профессиональных команд, кибернетических пилотов и интеллектуальных гоночных систем IICA. Разработчики обещают необычные ощущения от управления благодаря мощным двигателям и высокой отзывчивости аппаратов. При этом студия подчёркивает, что показанный ролик полностью кинематографический: он создан с использованием Blender и Unreal Engine и не демонстрирует реальный игровой процесс.

Quatiica Motorsports уже получила страницу в Steam, где игру можно добавить в список желаемого. Проект находится на ранней стадии разработки, поэтому подробности о режимах, точной дате выхода и системных требованиях ещё могут измениться.