Финансовые эксперты из The Alinea Insight перед скорым выходом GTA 6, который может пошатнуть всю игровую индустрию, решили выпустить отдельный отчет посвященный успешным инди новинкам этого года. В центре внимания аналитиков оказался неожиданный финансовый успех мрачной ролевой игры Queen's Domain, а также феноменальные результаты карточного хита Slay the Spire 2.

Как сообщают аналитики, ретро-экшен с элементами соулслайка Queen's Domain, созданный силами двух разработчиков, продемонстрировал отличные показатели. С момента выхода в конце октября игра в стилистике 32-битных данжен-кроулеров разошлась тиражом свыше 230 тысяч копий, принеся создателям более $3 миллионов выручки. Львиная доля продаж - 86,2% пришлась на ПК через Steam, 11,3% копий приобрели владельцы PlayStation, а еще 2,5% — пользователи Xbox.

Специалисты отмечают, что проект, черпающий прямое вдохновение из классической серии King's Field от FromSoftware, заслужил статус культового хита благодаря сарафанному радио. Игра удостоилась 88 баллов на Metacritic, а пользовательский рейтинг в Steam держится на уровне 96% положительных отзывов. При этом демоверсия проекта привлекла почти 100 тысяч игроков, показав высокую конверсию в реальную покупку.

Еще отличной статистикой может похвастаться Slay the Spire 2. Рогалик от студии Mega Crit подобрался к отметке в 8 миллионов проданных копий — 7,9 млн на одном лишь Steam, подарив авторам $157,6 млн выручки. Проект удерживает 6-е место среди самых продаваемых новинок 2026 года на всем рынке, оставаясь ПК-эксклюзивом. Недавний бета-патч с добавлением нового класса («Шут») и временная 20-процентная скидка взвинтили суточный онлайн игры в 2,3 раза — до 1,1 миллиона активных пользователей.

Аналитики подчеркнули, что между обоими проектами прослеживается тесная связь. Как сообщаяется в отчете, порядка 14% покупателей Queen's Domain одновременно проводят время и в Slay the Spire 2. По прогнозам экспертов, у обоих проектов впереди длительный «хвост» стабильных продаж благодаря высокой вовлеченности аудитории и постоянной поддержке.