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Queen's Domain 30.10.2026
Экшен, Ролевая, Инди, От первого лица
6.4 7 оценок

Релиз Queen's Domain на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК намечен на 30 октября

rustyfeeder rustyfeeder

Разработчик Freshly Baked Games и издатель Future Friends Games объявили, что выход ретро-фэнтезийной RPG Queen's Domain запланирован на 30 октября; помимо версии для Steam, игра также выйдет на PS5, Xbox и Nintendo Switch 2.

Queen’s Domain — это экшен-RPG в духе ретро-фэнтези. Оказавшись на берегу острова Нисид (Neasied), вы отправляетесь на поиски отца и стремитесь раскрыть мрачную тайну, скрывающуюся в самом сердце этого загадочного острова.

Используйте легендарный Священный меч Энду (Endu), чтобы перелетать с платформы на платформу, и исследуйте взаимосвязанный, запутанный мир, где на каждом шагу подстерегают тайны и опасности.

Вас ждут динамичные сражения с использованием классической шкалы выносливости, мощных заряжаемых ударов, особых приемов для каждого вида оружия ближнего боя и метательного оружия. Повышайте уровень, подбирайте снаряжение и выбирайте из огромного арсенала оружия ближнего боя, пробиваясь сквозь орды монстров и сражаясь с могучими боссами в самых темных глубинах острова.

Особенности игры:

  • Исследование острова, полного скрытых тайн
  • Тщательно проработанная эстетика ретро-фэнтези
  • Динамичная боевая система со шкалой выносливости, особыми атаками, метательным оружием и многим другим
  • Полеты через пропасти с помощью Священного меча — используйте апгрейды, чтобы летать еще дальше!
  • Более 50 видов оружия ближнего боя, которые можно найти, экипировать и улучшить
  • Использование опыта (XP) для повышения уровня и вкусная еда для дополнительного улучшения характеристик
  • Более 20 видов метательного оружия, позволяющих применять разнообразные боевые тактики
  • Свыше 100 врагов, мини-боссов и полноценных боссов
  • Десятки часов приключений и исследований
Трейлеры 2
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