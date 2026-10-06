Релиз Queen's Domain на PS5, Xbox Series, Switch 2 и ПК намечен на 30 октября

Разработчик Freshly Baked Games и издатель Future Friends Games объявили, что выход ретро-фэнтезийной RPG Queen's Domain запланирован на 30 октября; помимо версии для Steam, игра также выйдет на PS5, Xbox и Nintendo Switch 2.

Queen’s Domain — это экшен-RPG в духе ретро-фэнтези. Оказавшись на берегу острова Нисид (Neasied), вы отправляетесь на поиски отца и стремитесь раскрыть мрачную тайну, скрывающуюся в самом сердце этого загадочного острова.

Используйте легендарный Священный меч Энду (Endu), чтобы перелетать с платформы на платформу, и исследуйте взаимосвязанный, запутанный мир, где на каждом шагу подстерегают тайны и опасности.

Вас ждут динамичные сражения с использованием классической шкалы выносливости, мощных заряжаемых ударов, особых приемов для каждого вида оружия ближнего боя и метательного оружия. Повышайте уровень, подбирайте снаряжение и выбирайте из огромного арсенала оружия ближнего боя, пробиваясь сквозь орды монстров и сражаясь с могучими боссами в самых темных глубинах острова.

Особенности игры: