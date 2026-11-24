Экшен-RPG Queen's Domain достигла нового коммерческого рубежа: за три недели после выхода игроки приобрели 300 тысяч копий. Разработчики поблагодарили аудиторию за поддержку и отметили продолжающийся поток положительных отзывов.

В честь достижения команда также обратила внимание на рецензию Eurogamer, поставившего игре максимальные 5 баллов из 5. Издание похвалило необычный островной мир, наполненный секретами и открытиями, а также его сложную структуру, превращающую исследование в отдельное приключение.

В Queen's Domain игроки оказываются на берегах острова Неасид и отправляются на поиски отца, постепенно раскрывая мрачные тайны этого места. Главная особенность исследования — святой меч Энду, позволяющий перелетать между платформами и преодолевать пропасти. По мере прохождения его возможности можно улучшать.

Боевая система построена вокруг классической шкалы выносливости, заряжаемых ударов и особых приёмов для разных видов оружия. В распоряжении игрока также более 50 видов оружия ближнего боя и свыше 20 вариантов метательного вооружения. Разработчики обещают десятки часов приключений, более 100 разновидностей противников, мини-боссов и боссов, а также систему развития персонажа с уровнями, аксессуарами и дополнительными усилениями от еды.