Состоялся релиз мрачного ролевого экшена Queen's Domain в духе King's Field

На площадке Steam 30 октября состоялся официальный релиз мрачного ролевого экшена с видом от первого лица Queen’s Domain от независимой студии Freshly Baked Games и издательства Future Friends Games. Проект создавался командой из 2 американских разработчиков на протяжении 3 лет начиная с 2023 года. К моменту премьеры игра привлекла повышенное внимание сообщества и преодолела рубеж в 300 000 добавлений в список желаемого.

Сюжетная линия разворачивается на территории загадочного острова Неасид, куда главный герой прибывает на поиски пропавшего отца. Исследование мрачных локаций переплетается с постепенным раскрытием темной предыстории древней земли, на которой постепенно набирают мощь враждебные сущности, а пробуждение спящей королевы становится вопросом времени. Окружающий мир выполнен в монолитной структуре с множеством скрытых проходов, секретов и развилок.

Игровой процесс делает ставку на классические механики данжен-кроулеров и хардкорных экшенов в духе ранних работ студии FromSoftware. Боевая система завязана на выверенном расходе шкалы выносливости, парировании и таймингах. Арсенал включает более 50 типов оружия ближнего боя с уникальными заряжаемыми и магическими выпадами, свыше 20 видов вспомогательного метательного оружия, а также систему развития персонажа за счет набора очков опыта и поедания приготовленной еды для усиления базовых характеристик.

В качестве ключевой особенности перемещения по острову выступает священный меч Энду. Клинок позволяет парить и перелетать через широкие пропасти между платформами, а находимые улучшения открывают доступ к ранее недосягаемым ярусам взаимосвязанной карты. Суммарный хронометраж прохождения рассчитан более чем на 40 часов чистого геймплея, в ходе которого предстоит сразиться с более чем 100 разновидностями чудовищ, мини-боссов и гигантских стражей глубин.

Западные критики и создатели контента встретили релиз положительными откликами, отметив бережное отношение авторов к наследию ретро-фэнтези 1990-х годов.

More than a Tribute to the King’s Field Series - It’s a True Successor. - Редакция Steam Hype

В предварительном обзоре обозреватели издания Rock Paper Shotgun обратили внимание, что атмосфера новинки напоминает Shadow of the Colossus и Vagrant Story не меньше, чем серию King’s Field, а редакция GameSpot назвала проект This is gonna be a cult classic. Полноценное прохождение игры также запланировал популярный стример LobosJr, проведший в демоверсии около 2 часов перед выходом финальной сборки.

Техническая сторона релиза сопровождается полной верификацией для портативной консоли Steam Deck и экосистемы Steam Machines. Разработчики также подтвердили скорый перенос экшена на консоли PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а также на платформу следующего поколения Nintendo Switch 2. На ПК в магазине Valve игра продается со стартовой скидкой 15% за 756 рублей до 6 ноября, однако в свойствах продукта разработчики полностью отключили функцию семейного доступа Steam Family Sharing.