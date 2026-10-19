Детектив Quiet Express: Cabin 909 получил демоверсию в Steam - детектив о поезде, которому осталось семь дней

В Steam стала доступна демоверсия Quiet Express: Cabin 909 — детективной игры с временными петлями от японской студии STUDIO909. Игрокам предстоит исследовать поезд, обречённый на катастрофу через семь дней, и найти загадочное купе № 909, которого, по словам пассажиров и экипажа, вообще не существует. Проект сочетает расследование с механиками перестройки пространства, напоминающими Blue Prince.

События начинаются на борту трансконтинентального Quiet Express. На седьмой день поезд терпит катастрофу, в которой погибают все находящиеся внутри. Однако после смерти герой возвращается к моменту отправления и получает ещё одну возможность изменить ход событий. Повторяя семидневный цикл, игроку предстоит выяснить причину трагедии и найти способ предотвратить её.

Основой игрового процесса станет исследование вагонов и общение с пассажирами. Среди них есть не только люди, но и зверолюди, великаны и гомункулы — у каждого персонажа своя история и проблемы. Выполняя их просьбы и изучая найденные предметы, игрок сможет раскрывать новые секреты и приближаться к разгадке таинственного купе.

При этом устройство поезда меняется в зависимости от обстоятельств и решений игрока. Продвигаясь от хвоста к локомотиву, придётся выбирать один из трёх предложенных типов вагонов и определять дальнейший маршрут. Перестановка вагонов открывает доступ к новым помещениям, головоломкам и скрытым участкам.

Демоверсия рассчитана примерно на 30 минут и позволяет опробовать разные способы предотвратить катастрофу. Полный релиз Quiet Express: Cabin 909 запланирован на 2027 год на ПК. За разработку отвечает Казухиде Ока, ранее работавший над GIRLS MADE PUDDING и natsuno-kanata: Beyond The Summer. Помимо Blue Prince, источником вдохновения для новой игры стала Road 96.