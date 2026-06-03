Тайна несуществующего купе: Quiet Express: Cabin 909 отправит игроков в бесконечную временную петлю в 2027 году

Студия STUDIO 909 и разработчик Кадзухидэ Ока анонсировали приключенческую игру Quiet Express: Cabin 909, которая выйдет на ПК в Steam в 2027 году. Проект сразу привлекает внимание необычной завязкой, сочетающей детективную историю, временную петлю и атмосферу загадочного путешествия.

Игрокам предстоит сесть на поезд Quiet Express, пересекающий континент за семь дней, чтобы найти таинственное купе 909 — место, которого официально не существует. Однако на седьмой день происходит катастрофа, после чего время откатывается к моменту отправления, и путешествие начинается заново.

Чтобы выбраться из замкнутого цикла, придется общаться с пассажирами, выполнять их просьбы и постепенно собирать фрагменты общей картины. Судя по описанию, разработчики делают ставку не на экшен, а на историю, атмосферу и раскрытие тайн. Такой подход напоминает лучшие сюжетные приключения, где ответы скрыты в деталях и разговорах.

На старте игра получит поддержку английского, японского, корейского, традиционного и упрощённого китайского языков. Quiet Express: Cabin 909 выглядит как один из самых интригующих инди-анонсов для любителей загадок и историй о временных петлях.