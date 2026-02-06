MMORPG The Quinfall покинула ранний доступ вместе с полным обнулением прогресса

Студия Vawraek Technology официально объявила о полноценном релизе своей масштабной MMORPG The Quinfall. Проект покинул стадию раннего доступа в сервисе Steam 6 февраля 2026 года. Разработчики позиционируют игру как песочницу в средневековом сеттинге с упором на свободу действий и огромный открытый мир площадью более двух тысяч квадратных километров.

Переход к версии 1.0 сопровождался полным сбросом игрового прогресса что вызвало активные обсуждения среди участников сообщества. Авторы приняли решение провести так называемый вайп всех персонажей инвентаря и недвижимости чтобы обеспечить равные стартовые условия для всех пользователей в обновленной экономике. В качестве компенсации за ранее совершенные внутриигровые покупки студия анонсировала полный возврат потраченной премиальной валюты VCoin вне зависимости от даты совершения транзакции.

Релизное обновление привнесло в игру существенные изменения касающиеся как технической части так и геймплея. Команда полностью переработала боевую систему сместив акцент на динамику и механику без жесткого захвата цели. Были обновлены анимации и визуальные эффекты а также расширен список доступных профессий и ремесленных специализаций. Кроме того в игру внедрили новые технологии освещения и виртуальной геометрии для улучшения графической составляющей и оптимизации производительности.

Несмотря на масштабную подготовку запуск версии 1.0 столкнулся с техническими трудностями. Игроки сообщают о проблемах с подключением к серверам очередях на вход и высоком пинге в некоторых регионах. На данный момент пользовательские отзывы в Steam имеют смешанный статус. Часть аудитории отмечает потенциал открытого мира и морского контента в то время как другие критикуют решение об обнулении прогресса и сохраняющиеся баги. Разработчики заявили о работе над стабилизацией серверов и уже выпустили первые исправления.