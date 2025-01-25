MMORPG The Quinfall провалилась: игроки обвиняют разработчиков в обмане, а те извиняются и обещают компенсацию

The Quinfall не обещает стать (очередной) убийцей WoW. Покупатели новой MMORPG яростно критикуют игру после ее выхода в ранний доступ, а некоторые игроки называют ее "разводом".

Скажем прямо: даже относительно успешные продукты последних лет никак не угрожают положению World of Warcraft на троне MMO-игр. Однако даже на фоне относительных (или даже сомнительных) успехов других представителей жанра работа студии Vawraek Technology на старте выглядит убого.

На текущий момент The Quinfall оценили более 1000 пользователей Steam, но только 22% из них высказались об игре положительно. Ознакомление с содержанием рецензий не оставляет сомнений в том, что это не очередной случай, когда "хорошую" игру критикуют за одну серьезную проблему. Достаточно сказать, что пользователи не стесняются в выражениях и называют игру "разводом".

Более сдержанные покупатели признают, что это преувеличение, но уточнят, что эта жалоба возникла не на пустом месте. Мало того, что игроки с трудом попадают на серверы (эта проблема настолько типична для онлайн-игр, а особенно MMO, что не должна никого удивлять), так еще и игра может отключить их после создания персонажа (менее частый глюк, но все же знакомый по другим MMORPG).

Войдя в игру, игроки сталкиваются с невидимыми NPC (включая квестодателей) и случайными проблемами с соединением с сервером. Вдобавок ко всему, не хватает настраиваемых элементов управления и много других багов, которые дают понять, что мы имеем дело с очень ранней альфа-версией.

Что особенно раздражает геймеров, так это то, что The Quinfall отнюдь не была осаждена сотнями или даже десятками тысяч игроков. На пике популярности эта "массовая" многопользовательская ролевая игра привлекла чуть более 6 000 пользователей. Во время предыдущих закрытых бета-тестов ключи были разосланы 10 000 человек. Так что, несомненно, разработчики не должны были быть застигнуты врасплох гораздо большей армией игроков, желающих присоединиться к веселью, чем они предполагали.

Более того, утверждается, что разработчики так и не смогли устранить недостатки, на которые указывали участники первых тестов год назад. По крайней мере, так сообщается в сети, хотя можно найти и отзывы, свидетельствующие о том, что по крайней мере часть обвинений преувеличена.

Тем не менее, список замечаний к The Quinfall, высказанных в постах пользователей Steam, очень длинный. Даже если некоторые из них действительно "преувеличены", дебют этой MMORPG все равно, несомненно, является одним из худших запусков января.

Однако разработчик опубликовал на Discord-канале проекта сообщение, в котором извинился за проблемы, "справедливо" раскритикованные игроками, и объявил о выплате компенсации игрокам после устранения глюков.