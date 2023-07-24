Quinfall может похвастаться очень продвинутым создателем персонажей ©

Получим ли мы наконец MMORPG с лучшей, большей, более продвинутой кастомизацией персонажей, чем в Black Desert, вышедшей в 2016 году? Очень может быть, что да.



Разработчики игры Quinfall недавно показали кадры создателя персонажей, который обещает быть огромным. С сотнями, если не тысячами опций вы сможете создать действительно уникального персонажа, не похожего ни на одного другого. Это касается практически всех элементов: глаз, губ, татуировок, бровей, шрамов и так далее.

Тем не менее, The Quinfall по-прежнему остается загадочной MMORPG, релиз которой намечен на 4 квартал 2023 года. На странице в Steam вы можете узнать об игре побольше.