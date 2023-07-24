Quinfall 4-й квартал 2023 г.
5.2 13 оценок

Quinfall может похвастаться очень продвинутым создателем персонажей

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Procy_on
Новости

Получим ли мы наконец MMORPG с лучшей, большей, более продвинутой кастомизацией персонажей, чем в Black Desert, вышедшей в 2016 году? Очень может быть, что да.

Разработчики игры Quinfall недавно показали кадры создателя персонажей, который обещает быть огромным. С сотнями, если не тысячами опций вы сможете создать действительно уникального персонажа, не похожего ни на одного другого. Это касается практически всех элементов: глаз, губ, татуировок, бровей, шрамов и так далее.

Тем не менее, The Quinfall по-прежнему остается загадочной MMORPG, релиз которой намечен на 4 квартал 2023 года. На странице в Steam вы можете узнать об игре побольше.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
FlexGum

сколько еще игр с *fall в названии выпустят?

3
Alex40001

они ничему не учатся. ну или это предостережение

0
Юрец Одесса

Как же надоеде эти "совершенно новой MMORPG." помойные игры с кучей доната, гринда и групповой игры!! Я хочу играть один, нет у меня друзей играть в игры MMO

2
Alex40001

зергуд зергуд но только 4 кватал. выпусти они тыкалку в 3 квартале для создания и сохранения моделей у игроков это еще бы привлекло внимание

0
SOLUS5678

С нетерпением жду!!!!

0
Rаyden

Ведьмак онлайн? :)

0