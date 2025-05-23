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Quite a Ride 2026 г.
Ужасы, Инди, От первого лица
7.7 6 оценок

Атмосферный хоррор на выживание Quite a Ride от российской студии получил новый трейлер

butcher69 butcher69

Разработчик Александр Хорошавин из Goodwin Games представил новый трейлер своей грядущей игры — Quite a Ride. Это хоррор на выживание в котором игрокам предстоит крутить педали своего велосипеда, чтобы двигаться по пугающему, постоянно меняющемуся миру.

Главный герой направлялся к подруге, но внезапно попал в аномалию. Теперь он один на пустынной дороге, окутанной густым туманом, где шепчутся деревья, телефон получает странные сообщения, а в темноте скрывается нечто зловещее. Игрокам предстоит исследовать заброшенные лаборатории, раскрывать тайны и избегать кошмарных существ.

Quite a Ride создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в Steam, однако точная дата релиза пока не объявлена.

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