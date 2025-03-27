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Quite a Ride 2026 г.
Ужасы, Инди, От первого лица
8.3 3 оценки

На велосипеде через кошмарный туман: анонсирован хоррор Quite a Ride

butcher69 butcher69

Разработчик Selfloss Александр Хорошавин из Goodwin Games анонсировал новый проект — Quite a Ride. Это хоррор на выживание, в котором игрокам предстоит крутить педали через пугающий, меняющийся мир.

По сюжету герой ехал к подруге, но попал в аномалию. Теперь он один на пустынной дороге, окутанной густым туманом, где деревья шепчутся, телефон получает странные сообщения, а в темноте скрывается нечто зловещее. Игроки будут исследовать заброшенные лаборатории, разгадывать тайны и избегать кошмарных существ.

В Quite a Ride важны ресурсы: телефон заряжается только при езде, а коллективный прогресс игроков влияет на мир. Игра вдохновлена произведениями Стивена Кинга, фильмами ужасов 80-90-х и работами Симона Столенхага. Проект создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в Steam, но дата релиза пока неизвестна.

54
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Denya_007

На фильм Мгла похож.

17
Anomander Reyk

Пацифик драйв для бомжей?

17
KabbalisticJerry

Вот ещё идея страшного хоррора. Пешеход идёт в тумане домой мимо какого-нибудь супермаркета, а вокруг ездят курьеры на самокатах с большими сумками. Задача, дойти живым до дома)

12
Anomander Reyk

Тебя, походу, курьеры заминусили))) вспомнилось: че у тебя улыбка до ушей? - да увидел как самокатчик сбил самокатчика...

4
KabbalisticJerry Anomander Reyk

Да, наверное по отношению к курьерам, это звучит немного обидно. Там я просто хотел дописать про то, что когда игрока собьёт самокат, то тело погрузят в эту сумку и начнётся другой хоррор по мотивам Death Stranding, но убрал, так как уровень бреда просто зашкалил бы.

Справедливости ради, у меня возле дома 3 магазина и полно курьеров, но ездят они достаточно аккуратно и проблем не доставляют. В отличии от подростков, которые ездят на большой скорости ещё и вдвоём на одном самокате. Вот они действительно пугают.
Сейчас последние заминусят и этот комментарий)))

2
Anomander Reyk KabbalisticJerry

Да да)))))

0
Пользователь ВКонтакте

... Крути педали, пока не догнали // Александр Королёв

4
Liwan

Выхода ждать, пять тысяч миллионов лет, опять =)

1
LethalApple

Напоминает мне одну игрушку в которую я недавно пробовал гонять... Pacifc Drive кажется. Очень похоже, только там была машина вместо велика. Тоже атмосферненько так, но дольше часа меня на это не хватило. Может тут будет получше...

1
Phobos_1990

Было бы круто в VR в это сыграть =)

0
Рома Валевский

оч похоже на пасифик драйв, ток на велике.

0
asimbox

Давно хотел поставить укол своему телефону, времяпришло..

0
оригамикиллер

Г%вно — поверьте на слово

-4