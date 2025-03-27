На велосипеде через кошмарный туман: анонсирован хоррор Quite a Ride

Разработчик Selfloss Александр Хорошавин из Goodwin Games анонсировал новый проект — Quite a Ride. Это хоррор на выживание, в котором игрокам предстоит крутить педали через пугающий, меняющийся мир.

По сюжету герой ехал к подруге, но попал в аномалию. Теперь он один на пустынной дороге, окутанной густым туманом, где деревья шепчутся, телефон получает странные сообщения, а в темноте скрывается нечто зловещее. Игроки будут исследовать заброшенные лаборатории, разгадывать тайны и избегать кошмарных существ.

В Quite a Ride важны ресурсы: телефон заряжается только при езде, а коллективный прогресс игроков влияет на мир. Игра вдохновлена произведениями Стивена Кинга, фильмами ужасов 80-90-х и работами Симона Столенхага. Проект создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в Steam, но дата релиза пока неизвестна.