На велосипеде через кошмарный туман: анонсирован хоррор Quite a Ride

Разработчик Selfloss Александр Хорошавин из Goodwin Games анонсировал новый проект — Quite a Ride. Это хоррор на выживание, в котором игрокам предстоит крутить педали через пугающий, меняющийся мир.
По сюжету герой ехал к подруге, но попал в аномалию. Теперь он один на пустынной дороге, окутанной густым туманом, где деревья шепчутся, телефон получает странные сообщения, а в темноте скрывается нечто зловещее. Игроки будут исследовать заброшенные лаборатории, разгадывать тайны и избегать кошмарных существ.
В Quite a Ride важны ресурсы: телефон заряжается только при езде, а коллективный прогресс игроков влияет на мир. Игра вдохновлена произведениями Стивена Кинга, фильмами ужасов 80-90-х и работами Симона Столенхага. Проект создаётся на Unreal Engine 5 и выйдет в Steam, но дата релиза пока неизвестна.
На фильм Мгла похож.
Пацифик драйв для бомжей?
Вот ещё идея страшного хоррора. Пешеход идёт в тумане домой мимо какого-нибудь супермаркета, а вокруг ездят курьеры на самокатах с большими сумками. Задача, дойти живым до дома)
Тебя, походу, курьеры заминусили))) вспомнилось: че у тебя улыбка до ушей? - да увидел как самокатчик сбил самокатчика...
Да, наверное по отношению к курьерам, это звучит немного обидно. Там я просто хотел дописать про то, что когда игрока собьёт самокат, то тело погрузят в эту сумку и начнётся другой хоррор по мотивам Death Stranding, но убрал, так как уровень бреда просто зашкалил бы.
Справедливости ради, у меня возле дома 3 магазина и полно курьеров, но ездят они достаточно аккуратно и проблем не доставляют. В отличии от подростков, которые ездят на большой скорости ещё и вдвоём на одном самокате. Вот они действительно пугают.
Сейчас последние заминусят и этот комментарий)))
Да да)))))
... Крути педали, пока не догнали // Александр Королёв
Выхода ждать, пять тысяч миллионов лет, опять =)
Напоминает мне одну игрушку в которую я недавно пробовал гонять... Pacifc Drive кажется. Очень похоже, только там была машина вместо велика. Тоже атмосферненько так, но дольше часа меня на это не хватило. Может тут будет получше...
Было бы круто в VR в это сыграть =)
оч похоже на пасифик драйв, ток на велике.
Давно хотел поставить укол своему телефону, времяпришло..
Г%вно — поверьте на слово