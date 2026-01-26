R-Type Dimensions III показала геймплей: классический шутер возвращается в 2.5D

Небольшая, но амбициозная R-Type Dimensions III представила первый геймплейный трейлер, демонстрируя, что классика горизонтальных скролл-шутеров всё ещё жива. Новый релиз обещает интенсивный экшен с графикой в 2.5D, атмосферой sci-fi и множеством отсылок к ретро-эпохе, по которой скучают фанаты жанра.

Серия R-Type Dimensions, несмотря на успех предыдущих частей, никогда не достигла массовой популярности, которой заслуживала. Третья часть может всё изменить: игра выглядит современно, сохраняя при этом дух оригинала.

Релиз R-Type Dimensions III запланирован на май 2026 года. Фанатам остаётся немного подождать, чтобы вновь погрузиться в динамичные сражения против инопланетных флотов и испытать ностальгию по классическим аркадным временам.