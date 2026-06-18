Состоялся глобальный релиз сборника тактических стратегий R-Type Tactics I II Cosmos на PC и консолях

Состоялся глобальный релиз сборника R-Type Tactics I • II Cosmos на персональных компьютерах и современных консолях. В состав издания вошли обновленные версии 2 классических пошаговых стратегий, которые ранее были доступны только на портативной консоли PSP.

Коллекция, разработанная студией Granzella Inc. и изданная компанией NIS America, Inc., включает в себя тактические симуляторы R-Type Tactics 2007 года и R-Type Tactics II: Operation Bitter Chocolate 2009 года. 2 часть серии впервые официально выпускается на западном рынке. Игры получили значительно улучшенную графическую составляющую, переработанную под современные стандарты, а также обновленный игровой процесс.

Игровой процесс предлагает пошаговые космические сражения во вселенной известной серии скролл-шутеров R-Type. В игре предстоит взять на себя роль командующего флотом и разрабатывать тактические планы, управляя различными боевыми кораблями и юнитами вроде R-9A Arrow Head. Игровой процесс требует тщательного планирования, разведки позиций противника, учета снабжения и использования особенностей космического пространства. Кампания позволяет воевать как на стороне человечества в лице Космического корпуса, так и за враждебную империю Байдо.

Издание содержит более 160 миссий. Сюда входят 57 заданий из 1 части, 91 миссия из сиквела, включая различные альтернативные сценарии и ответвления, а также 12 абсолютно новых миссий, которые продолжают сюжетную линию после завершения истории 2 части. Сюжет подается через записи в бортовом журнале главного героя, раскрывая предысторию конфликта и происхождение противоборствующих сил.

Игра доступна на таких платформах, как PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, а также на ПК в цифровых магазинах Steam, GOG и Epic Games Store. Для запуска компьютерной версии потребуются операционная система Windows 10 или Windows 11, процессор уровня Intel Core i3 3 поколения, не менее 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce GT 1030. Проект занимает 18 ГБ свободного места на накопителе. Стоимость базового издания в российском сегменте Steam составляет 2100 рублей. Локализация на русский язык отсутствует, проект поддерживает английский, японский, французский, немецкий и другие языки.