Ниндзя-чирлидерши спасают мир от роботов в свежем трейлере Ra Ra Boom

Вышел новый трейлер Ra Ra Boom от разработчиков из Gylee Games. Судя по ролику, нас ждёт смесь из экшена для четырёх игроков, где главными героями выступают ниндзя-чирлидерши. По сюжету они сражаются с восставшим искусственным интеллектом, который, видимо, решил, что помпоны и катаны — его главные враги.

Геймплей представляет собой гибрид beat 'em up и shoot 'em up, то есть можно и по лицу роботам настучать, и издалека их расстрелять. Разработчики уверяют, что игрок сможет свободно переключаться между двумя стилями боя или комбинировать их.

Поиграть в это можно будет вчетвером на одном экране — как в старые добрые времена, когда онлайн ещё не захватил мир. Ну а выйдет Ra Ra Boom летом на ПК, PS5, PS4, Xbox Series S/X и Xbox One.