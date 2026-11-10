RACCOIN вышла на консолях - роглайт-декбилдер о монетном автомате

Издатель Playstack и студия Doraccoon выпустили на консолях RACCOIN: Chaos Max Edition — роглайт-декбилдер, в котором привычный игровой автомат с монетами превращается в поле для построения сложных комбинаций. Версия для PlayStation 5 вышла 10 ноября вместе с изданиями для других консолей.

Игрокам предстоит комбинировать особые монеты и предметы, создавать цепочки эффектов, собирать множители и строить башни из жетонов. Можно встряхивать автомат, чтобы сбросить накопившиеся монеты, использовать колесо удачи и подбирать улучшения, способные полностью изменить ход забега. Разные персонажи предлагают собственные стили игры и тематические наборы монет.

Консольное издание получило двух новых персонажей: механического енота RAC-001N, способного управлять роботом прямо внутри автомата, и Создателя, позволяющего самостоятельно выбирать монеты, жетоны и призы из наборов разных героев.

RACCOIN: Chaos Max Edition уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. На PC игра вышла ранее, 31 марта 2026 года, в Steam, а новые персонажи и контент Chaos Max появились там в виде бесплатного дополнения.