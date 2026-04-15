В Steam вышла аркадная гоночная игра - Race Max Pro

Race Max Pro — это динамичная аркадная гонка ориентированная на короткие игровые сессии. В игре представлено более 50 лицензированных автомобилей от известных брендов, таких как Audi, BMW, Nissan, Aston Martin, Pagani и других. Игра предлагает три классические гоночные дисциплины: уличные гонки, дрифт и драг-рейсинг. Особенности игры:

Тюнинг и кастомизация: Глубокая система настройки позволяет улучшать двигатель, турбонаддув, коробку передач и нитро, а также менять внешний вид — от цвета кузова и дисков до спойлеров и виниловых наклеек.

Прогрессия: Одиночная кампания включает более 215 уровней с боссами и различными испытаниями (гонки на время, ловушки скорости).

Многопользовательский режим: Присутствуют онлайн-лиги и рейтинговые таблицы для соревнований с другими игроками в реальном времени.

Изначально игра вышла на мобильных телефонах, в связи с этим у игры есть особенности, например доступно 3 издания с разным контентом, также доступна бесплатная версия с ограничениями. Переведена на русский язык.