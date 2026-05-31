Межгалактический турнир: инди-разработчики напомнили о своей гоночной аркаде Race of the Nine Worlds

Ouroboros Studio активно пытается привлечь внимание широкой аудитории к своему научно-фантастическому проекту Race of the Nine Worlds. Команда снова показала свой главный геймплейный ролик, только уже на шоу «Нашы игры 2026».
Сюжет и Великое испытание
События разворачиваются во вселенной, где девять наций ведут непрекращающуюся войну. Появление божественного существа - Великого Змея - меняет всё. Он объявляет о старте «Гонки Девяти Миров».
Победитель турнира получит контроль над таинственными Путями и изменит судьбу галактики. Главным героем истории выступает Бальт - отважный молодой лис из племени Ринки, мечтающий стать легендарным гонщиком.
Ключевые особенности игры
- Девять уникальных чемпионов: каждый персонаж обладает собственным футуристическим транспортом и ультимативной способностью.
- Опасные трассы: гонщикам предстоит покорять экстремальные треки на фантастических планетах.
- Печати Змея: специальные элементы на дорогах, которые активируют непредсказуемые события прямо во время заезда.
- Разнообразные режимы: полноценная сюжетная кампания, заезды с разделением экрана и онлайн-соревнования.
Как поддержать проект
Точная дата релиза игры на PC пока не раскрывается. Чтобы помочь независимой студии стать более узнаваемой, разработчики просят игроков добавлять Race of the Nine Worlds в список желаемого в Steam. Там же сейчас доступна бесплатная демоверсия для личного ознакомления.
Конкурент star wars racer. Ну посмотрим кто кого
Любопытно. Мне ролик даже понравился, хотя и гонки не особо люблю.
мне это все напоминает всяких вратарей галактии и танцы на смерть. причем не в хорошем контексте. вся эта сила земли и огурца.