Межгалактический турнир: инди-разработчики напомнили о своей гоночной аркаде Race of the Nine Worlds

Ouroboros Studio активно пытается привлечь внимание широкой аудитории к своему научно-фантастическому проекту Race of the Nine Worlds. Команда снова показала свой главный геймплейный ролик, только уже на шоу «Нашы игры 2026».

Сюжет и Великое испытание

События разворачиваются во вселенной, где девять наций ведут непрекращающуюся войну. Появление божественного существа - Великого Змея - меняет всё. Он объявляет о старте «Гонки Девяти Миров».

Победитель турнира получит контроль над таинственными Путями и изменит судьбу галактики. Главным героем истории выступает Бальт - отважный молодой лис из племени Ринки, мечтающий стать легендарным гонщиком.

Ключевые особенности игры

Девять уникальных чемпионов : каждый персонаж обладает собственным футуристическим транспортом и ультимативной способностью.

: каждый персонаж обладает собственным футуристическим транспортом и ультимативной способностью. Опасные трассы : гонщикам предстоит покорять экстремальные треки на фантастических планетах.

: гонщикам предстоит покорять экстремальные треки на фантастических планетах. Печати Змея : специальные элементы на дорогах, которые активируют непредсказуемые события прямо во время заезда.

: специальные элементы на дорогах, которые активируют непредсказуемые события прямо во время заезда. Разнообразные режимы: полноценная сюжетная кампания, заезды с разделением экрана и онлайн-соревнования.

Как поддержать проект

Точная дата релиза игры на PC пока не раскрывается. Чтобы помочь независимой студии стать более узнаваемой, разработчики просят игроков добавлять Race of the Nine Worlds в список желаемого в Steam. Там же сейчас доступна бесплатная демоверсия для личного ознакомления.